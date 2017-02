Ønsker sluttstrek

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) åpner for at det også i framtida kan bli delt ut krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig.

Historikerprosjektet som i fem år har vurdert om personer eller grupper har blitt forbigått i tildelingen av krigsmedaljer, lette etter skjulte krigshelter, men har skapt storm med sin konklusjon om at det ikke bør tildeles flere medaljer.

Regjeringen har stilt seg bak vurderingene om at man ut fra rettferdighets- og dokumentasjonshensyn ikke skal tildele nye medaljer.

– Vi ønsker å sette sluttstrek for den viktige dokumentasjonen dette prosjektet har fått fram. Men skulle det gjennom ny forskning komme fram dokumentasjon som endrer på dette bildet, skal ikke døra være lukket for at det kan tildeles dekorasjoner, sier Søreide til NTB.

Onsdag deltok hun på et omfattende historieseminar på UIT Norges Arktiske Universitetet i Tromsø der boka "Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig" ble lansert. Her forsvarte forfatterne Kjetil Henriksen og Sindre Weber sin omstridte konklusjon om at nye medaljer ikke bør tildeles.

Søkte etter krigshelter

De har bedt fagmiljøer og publikum om å foreslå kandidater fortjent til utmerkelser for innsats under andre verdenskrig, og spente dermed forventningene høyt.

– Vi gjorde det for at vi i ettertid ikke skulle komme opp navn som vi ikke hadde interessert oss for. Det viser at vi hadde ambisjoner om å finne den eller de som kunne dekoreres, sier Kjell Henriksen til NTB.

Forfatterne har kommet fram til at det ikke vil være riktig å gjøre om på vurderingene som er gjort for de tre høyest hengende valørene av krigsdekorasjonene.

– Det er likebehandling og store utfordringer med dokumentasjonskrav som gjør at vi ender opp med vår anbefaling, sier Henriksen.

Forbigått

Krigshistoriker Stian Bones ved UIT Norges arktiske universitet mener at dekorasjonspraksisen burde vært rausere, og at mange er forbigått. Han mener man nå har gått glipp av en anledning for å gjøre opp for dem som falt.

– Det har vært skjevheter i hvordan krigsmedaljer har vært utdelt post mortem. Det har gått ut over grupper som ellers også har stått svakt i den offentlige kollektive erindringen av krigshistorien, nemlig de kommunistledede sabotørgjengene, men også partisanene. Man kunne benyttet anledningen nå, sier Bones til NTB.

Medaljemyter

Bokforfatterne understreket under historieseminaret i Tromsø at det er mange måter å hedre innsats på. Historieprosjektets gjennomgang av dekorasjonspraksisen viser at det er flere feiloppfatninger av hvem som ble hedret med medalje.

Det er for eksempel ikke riktig at handelsflåten er oversett når det gjelder dekorasjoner. De har tvert imot mottatt 31.000 av de 42.000 krigsdekorasjonene som er utdelt etter andre verdenskrig. Det er heller ikke riktig at " Gutta på skauen" stakk av med alle medaljene. I 1946 vedtok Milorg at de ikke ønsket tildeling av medaljer ut fra respekt for en felles innsats, framhevet forfatterne. (©NTB)