Finnmark politidistrikt melder i 20-tiden tirsdag om at flere vogntog står etter hverandre i Kløftan:

– Ukjent årsak. Uoversiktlig for veifarende, kjør forsiktig, heter det på twitter.

Her fremgår det videre at en patrulje er på vei til stedet for å undersøke hva som er årsaken til trafikkstansen.

