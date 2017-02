Vil bygge i tankområde

Andersen Arbeidsdykking AS er et ungt og lokalt eid selskap som i utgangspunktet leverer dykkertjenester hovedsakelig til oppdrettsnæringen. Selskapet har i dag 12 fast ansatte og er i stadig vekst. Selskapet har betydelig mengde utstyr med behov for lagerplass, samt flere dykkerfartøy, og selskapet søker derfor om tildeling av sjønær tomt ovenfor Bullkaia. Tomta kjøpte kommunen nylig hos Esso Norge. Ettersom tomtearealet tidligere har vært brukt som tankanlegg, knytter det seg en rekke begrensninger til framtidig bruk.

I utgangspunktet søkes det om opsjon på hele eiendommen, men næringssjefen vil bare gi opsjon på deler av arealet, det vil si et areal på maks 2000 kvm. Hvis politikerne gir grønt lys, kan firmaet starte med utredning og planavklaring av muligheten for å bygge industribygg på arealet.