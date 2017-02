Nitek stikker av med tomt

Administrasjonen har innstilt på at Nitek AS (tidligere Jens Jensen) gis opsjon på en industritomt i Vepseveien på Aronnes for planlegging av nytt industribygg. Søknadene fra Viktor Andersens Transport AS og Motor Norge AS om opsjon på samme tomt, avslås samtidig.

I planformålet for Vepseveien 6 tillates etablering av industri med tilhørende lager og kontor, og søknadene til Viktor Andersen Transport AS og Nitek AS vurderes å være i samsvar med reguleringsbestemmelsene.

– Av disse to er det Nitek som oppfyller flest punkter i vedtatte tildelingskriterier, fastslås det i saksframlegget til politikerne.

Motor Norge AS driver salgsvirksomhet hvor mer enn 50% av omsetningen er engros, mens den øvrige omsetningen er detaljomsetning til privatmarkedet. Reguleringsplanen åpner ikke for detaljsalg fra denne tomta.

– Motor Norge AS sin søknad er ikke i samsvar med reguleringsbestemmelsene, fastslås det.