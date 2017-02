Elin klar for Melodi Grand Prix

I år skal ti artister kjempe om å presentere Norge i den internasjonale finalen Eurovision Song Contest som skal gå av stabelen i Kiev i Ukraina i mai måned.

En av disse ti er Elin Kåven fra Karasjok og Alta. Hun skal opptre sammen med musikkprodusenten Robin Lynch.

Låten de skal spille heter «First Step In Faith» og den skal synges både på samisk og engelsk. Tekst og melodi er laget av Kåven og Lynch.

Video: NRK.

Disse skal kjempe om finepeplass

Ammunition - «Wrecking Crew»

Ulrikke - «Places»

Amina Sewali - «Mesterverk»

JOWST - «Grab The Moment»

Kristian Valen - «You & I»

Elin & The woods - «First step in faith/Oadjebasvuhtii»

Jenny Augusta - «I Go Where You Go»

Ella - «Mamma boy»

Rune Rudberg Band - «Run Run Away»

In Fusion - «Nothing Ever Knocked Us Over»