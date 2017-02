Denne er vanligst i Finnmark

Årets Hagefugltelling ble gjennomført i hele Norden 28.-29. januar. Dette var den 10. gangen Norsk Ornitologisk Forening (NOF) gjennomførte tellingen. Hagefugltellingen foregår ved at man noterer alle fugler som blir sett på fuglebrettet og rundt fôringsplassen på en dag.

– Målet med Hagefugltellingen er å skape blest om fugler og natur med fugleforing som en spennende og underholdende aktivitet. Volumet på innrapporteringen er nå så stor at man begynner å se trender slik at man kan danne seg et bilde av bestandsutviklingen for våre vanligste vinterfuglarter, heter det i en pressemelding fra NOF.