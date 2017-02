– Vi vet at de enslige mindreårige asylsøkerne har mye stillesittende hverdag. De venter på avklaring rundt asyl, og har begrenset mulighet til å selv engasjere seg i organiserte fritidsaktiviteter, forteller Tone Rasmussen fra Redd Barna region nord.

– Utstyr og avgifter koster mye, og er nesten umulig å betale for en som bor på mottak. De har ofte ikke penger til fotballsko, påmeldingsavgifter, kontingenter eller kinobilletter, selv om mottakene gjør sitt beste med de midlene de har.

Rasmussen har nå tatt initiativet til oppstart av lokallag av Redd Barna i Alta. Det er rundt 30 ungdommer mellom 15 og 18 år som bor på mottak i Alta.

– Vi har lyst å fri litt til Alta-folket og høre om det er noen som kunne tenke seg å gjøre noe for å gjøre hverdagen til de mindreårige asylsøkerne i Alta mer aktiv. Fra før av er Røde Kors inne med friluftsaktiviteter for dem. Vi kan bidra med andre aktiviteter, forteller hun. Torsdag er det oppstartsmøte på UiT campus Alta.

– Jeg inviterer alle interesserte til å komme på møtet i Magerøy-auditoriet, sier Tone Rasmussen.

Hun har allerede flere frivillige som har vist sin interesse, men håper flere vil finne veien dit på torsdag.

– Alta er et fint lokalsamfunn og jeg håper flere vil engasjere seg. Dette passer for alle som kunne tenke seg å høre litt mer om hva de og Redd Barna kan bidra med for å gi disse ungdommene et pusterom, sier hun.