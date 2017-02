Selskapene Norwegian Adventures AS og datterselskapet Ailegas AS som skal bygge og eie det planlagte hotellet på Årøya, får holde av tomt til den planlagte hotellbyggingen. Tomtearealet er på cirka 500 mål og her planlegger selskapet i følge brev til Fefo «å bygge et hotell på Årøya. Det vil bestå av 13 bygninger: 1 hovedbygning og 12 «villaer» /»suiter» der gjestene skal bo. Det vil bli sengeplass til 52 gjester. Samlet bebygget areal blir 5252 kvm.", heter det i brevet.

Fefo avventer selskapenes møte med lokalbefolkningen på Årøya og skriver i et svar til Jan Sortland som er daglig leder for Norwegian Adventures AS at området i mellomtiden ikke vil bli tilbudt andre.

Fefo skriver at de har registrert Jan Sortland som første søker til området og vil behandle saken så snart de har mottatt ny henvendelse etter folkemøte. Selskapet Ailegas som har som formål å eie og drive innenfor hotell- og restaurantbransjen ble stiftet for et drøyt år siden, den 20. januar i fjor. I brev fra Norwegian Adventures til Fefo skriver Jan Sortland at straks de har mottatt midlertidig opsjon, vil de ta kontakt med lokalbefolkningen på Årøya «for å informere om våre byggeplaner og for å sikre oss at dette blir et prosjekt som er godt forankret lokalt og har støtte fra de som bor på øya.»

Siden arealdelen i den nye kommuneplanen for Alta skal rulleres nå, tar Sortland sikte på at området blir regulert til hotelldrift i arealdelen.