Største reinsdyrslakt på flere år

Totalt ble 83.500 reinsdyr slaktet på slakteri i 2016, det største tallet på flere år. I tillegg går vekten på reinsdyrene opp.

Et historisk høyt slakteuttak gjennom høsten og vinteren har medført at tilgangen på reinkjøtt er bedre enn på lenge, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

– Dette er gode nyheter for forbrukerne. Gjennom markedsrettet produktutvikling og markedsføring har oppmerksomheten omkring norsk reinkjøtt økt. Dette har over år bidratt til økt forbruk. Særlig er det gledelig at de unge spiser mer reinkjøtt, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Ifølge departementet har reindriften i hovedsak fått gjennomført arbeidet med å redusere reintallet.

–Reduksjon av reintallet har vært en krevende prosess både for reineierne og myndighetene. For å øke lønnsomheten i næringen vil det fremover være avgjørende viktig at man greier å holde et reintall som er tilpasset beitegrunnlaget, sier Dale.

