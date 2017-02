Endelig stikker sola fram

Det går mot lysere dager i Alta og resten av Finnmark. Men til tross for at sola er tidlig oppe og ikke forsvinner før litt ute på ettermiddagen, så har skyene blokkert store deler av det mye etterlengtete sollyset. Derfor kan det være en gledelig nyhet at meteorologene melder om klarvær så langt som til fredag.

– Best i Nord

– Godværet skyldes et høytrykk over Norge, forklarer vakthavende meteorolog, Stine Karlsen Gya, ved værvarslinga i Tromsø.

– Det blir heller ikke noen nedbør i vente og været blir veldig bra til over helga.

Gya forteller at gradestokken vil fortsatt være på minussiden med mellom ni og fjorten grader. Lørdag vil derimot høytrykket slippe opp og det kan føre til null grader og noe nedbør.