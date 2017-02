Blir neppe prioritert i NTP

Ifølge lokalavisen Hammerfestingen har Avinor gjort en usving i sin holdning til en ny storflyplass for Hammerfest. Ifølge lokalavisen dro i november Avinor frem Bodø, Tromsø og Hammerfest som de tre byene i Nord-Norge som hadde behov for større kapasitet ved sine flyplasser. I januar var Hammerfest falt ut av det gode selskap hos Avinor. Varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) ble ikke beroliget da hun i januar hørte Avinor snakke om hvilke byer i Nord-Norge som hadde behov for kapasitetsøkning. Nå var ikke Hammerfest lengre på lista.

Ap avventer Avinor-rapport Nye Hammerfest Lufthavn kan bli tatt av vinden.

– Jeg spurte om det var ved en feil at Hammerfest var falt ut av lista, eller om det lå noe mer bak, uttalte Næss til Hammerfestingen.

NTP avgjør

For politikere og næringsliv i Hammerfest og Kvalsund er det et uttalt mål at en ny flyplass på Grøtnes skal inn i den pågående rulleringen av Nasjonal transportplan (NTP). Dersom Avinor som fagorgan ikke gir Nye Hammerfest Lufthavn høy prioritet, hevdes det å være tilnærmet umulig å å legge til rette for en slik investering som er anslått til 2,5 milliarder kroner for noen år tilbake.

– Nå er det viktig for oss å også jobbe opp mot politisk ledelse, klargjorde varaordføreren til lokalavisen i Hammerfest i oppslaget 18. januar i år.

Sprikende støtte

I Finnmark er det stort sprik i støtten til Nye Hammerfest Lufthavn, som er tenkt bygd på Grøtnes mellom Kvalsund og Hammerfest. Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) har gjort det klart han jobber for en ny regional småflyplass, det vil si en flyplass med rullebanelengde på 1200 meter. Den samme holdningen har fylkesordfører Runar Sjåstad, som topper stortingslista til Ap ved høstens valg. Begge har vært tydelig på at en ny flyplass i Hammerfest ikke må bli en fjerde storflyplass i Finnmark som vil fragmentere passasjergrunnlaget og true direkteruter og aktiviteten på stamflyplassene. Partikamerat og leder for hovedutvalget for samferdsel, Geir Ove Bakken, har signalisert det samme.

– Finnmark Frp mener det ikke er lurt å basere en støtte til Nye Hammerfest Lufthavn på at rullebanelengden ikke skal overstige 1200 meter. Overfor våre sentrale samferdselspolitikere har vi anbefalt at Staten finansierer en ny regional flyplass med 1500 meter operativ rullebane, sier toppkandidaten til Frp ved høstens stortingsvalg, Bengt Rune Strifeldt.

Hammerfest kommune har allerede vedtatt reguleringsplanen for Nye Hammerfest Lufthavn på Grøtnes i to alternativer. Det ene med en en operativ rullebane på 1550 meter, det vil si en asfaltert rullebane på 1770 meter. Denne skal tilrettelegges for en enkel utvidelse til en rullebanelengde på 2000 meter, det vil si med en asfaltert rullebanelengde på 2220 meter.

Frp negativ til Alta

Lokalt er Frp soleklar på at samferdselsministeren må finne plass til finansiering av rullebaneforlengelsen i Alta, og ikke minst sikre at Alta kommune får tilbakebetalt millionene som er lagt ut for å ta i bruk overskuddsmassene og gjøre dem samfunnsnyttige.

– Dessverre har vi fått signaler fra våre sentrale samferdselspolitikere at de ikke mener forlengelsen av rullebanen er nødvendig, noen som igjen betyr at prosjektet ikke kommer inn i NTP eller på statsbudsjettet. Vi er selvsagt uenige, og har ikke gitt opp å få våre sentrale samferdselspolitikere til å endre vurderingen, klargjør Strifeldt og legger til:

– Utvidelsen av rullebanen i Alta og Kirkenes har vært svært viktig sak for vår stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen. Han har jobbet hardt for å få rullebaneutvidelsene inn i langtidsplanen for Avinor, og har vært viktig for at de er å finne der. Nå må vi sørge for at de også blir prioritert i NTP, og spesielt rullebaneforlengelsen i Kirkenes er slik jeg forstår det, rent praktisk enkel å få til.