Ap avventer Avinor-rapport

Slik Altaposten har skrevet tidligere har Avinor-sjef Dag Falk Petersen uttalt at han er tvilende til om Finnmark trenger en ny storflyplass i konkurranse med flyplassene i Alta, Banak og Kirkenes. I et relativt ferskt intervju på NRK sier Avinor-sjefen at Avinor ser værforholdene som en stor utfordring for den planlagte flyplassen på Grøtnes.

Dette samsvarer også med signaler fra Ap-fraksjonen i Stortingets transportkomité. Ifølge Kjell-Idar Juvik ser fraksjonen frem til en sluttføring av utredningen for Hammerfest lufthavn. De viser til at Avinors utredning har hatt hovedfokus på teknisk/operative faktorer, meteorologi, trafikkprognoser, regionale behov og økonomi. Ap-fraksjonen vil avvente utredningen før man tar endelig stilling til banelengde på ny lufthavn i Hammerfest. I Ap-fraksjonen har en merket seg at Hammerfest selv har opplyst at de ikke ønsker en ny storflyplass som vil konkurrere med lufthavnen i Alta og Banak.

Blir neppe prioritert i NTP Planen om ny storflyplass i Hammerfest kan bli lagt på is.

– Må få avtale

Alta kommune har igangsatt forberedelsene til å forlenge rullebanen ved Alta Lufthavn gjennom å fylle ut sjøområdet. Ved å benytte overskuddsmassene fra E6-utbyggingen vest for Alta til utfyllingen, vil sluttprisen på rundt 200 meter lengre asfalter rullebane reduseres fra rundt 300 til 100 millioner kroner. Alta kommune har forskuttert utfyllingen som har et prisanslag på 60 millioner kroner.

Alta Lufthavn har i dag en operativ rullebanelengde på 2130 meter, og har restriksjoner på passasjer og vekt som spesielt vinterstid, og under spesielle værforhold, gjør at SAS og Norwegian ikke kan fly med fulle fly.

Stortingets transportkomité har levert merknader både i forhold til tidligere NTP, og sist i forbindelse med statsbudsjettet. I merknadene kreves det at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bidrar til at Avinor og Alta kommune finner en løsning på bruk av overskuddsmassene til rullebaneforlengelsen. I Ap-fraksjonen i transportkomiteen har Kjell-Idar Juvik et spesielt ansvarlig for spørsmål knyttet til flyplasser. Han uttalte følgende til Altaposten for en tid tilbake:

– Vi kommer til å følge saken tett, og jeg opplever at mange parti er opptatt av å sikre at Alta kommune ikke straffes for å ha bidratt til en svært god samfunnsøkonomisk løsning.