– Virker positivt på lokalsamfunnene

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte i dag fartøykvoter for kongekrabbe i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark.

– Fartøy som kvalifiserer til full kvote vil kunne fiske inntil 2,82 tonn hannkrabber. Avsetningen til turistfiske økes fra 8 til 16 tonn for 2017. Økt avsetning til turistfiske vil ha gode ringvirkninger for turistnæringen og virke positivt på lokalsamfunnene i Finnmark, mener statssekretær Ronny Berg.

Det er gjort endringer i deltakerforskriften som gjør at Måsøy er inkludert i kvoteområdet.

– Vi er glade for at Stortinget åpnet for å gi fartøy fra Måsøy kommune tilgang til det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. Måsøy kommune ligger tett opp til grensen for det kvoteregulerte området, og yrkesfiskerne her er også betydelig plaget av krabben i andre fiskerier, sier statssekretær Ronny Berg.