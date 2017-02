– Stopp sirkus same-Ap

Høyre-veteran Gunnvald Nilsen ber Ap fjerne Ronny Wilhemsen fra Ap-lista ved høstens sametingsvalg. Selv har han vært en av Høyres sametingspolitikere over flere tiår, og har også periodevis møtt på Sametinget, da som vararepresentant.

– Jeg har fulgt med i det som har skjedd i Ap angående sparkingen av NSR, og valg av ny presidentkandidat til Sametinget. Vibeke Larsen og Ronny Wilhelmsen har vært sirkusdirektører, begge to. Vibeke Larsen da hun øynet sjansen for å bli president. Det samme gjelder Ronny Wilhemsen da han også øynet sjansen for å bli presidentkandidat, hevder Nilsen.

– Skapt omdømmesvikt

Nilsen mener Wilhelmsen og Larsen har ansvaret for at Helga Pedersen trakk seg som presidentkandidat, og fra Ap-valglista. Videre er det flere framtredende medlemmer i AP som har meldt seg ut. Han velger å gjøre det litt uvanlige å kommentere nominasjonsprosesser i et annet parti, men mener at det er helt nødvendig fordi seriøsiteten til Sametinget nå er under angrep.

– Det som har skjedd er ikke bra for Sametinget. Hva kan Ap gjører nå? Det beste tror jeg kan være at valgkretsen Ronny Wilhelmsen tilhører sørger for at han strykes fra lista. Eller flyttes åtte hakk ned. Skjer ikke det vil det for mange være motbydelig å stemme Ap. Det kan bety katastrofevalg for Ap til Sametinget. Når jeg bruker ordet motbydelig så er det nok å henvise til Helga Pedersen og utmeldelsen av sentrale personer i Ap, forklarer Høyre-veteranen.

– Demokratisk prosess

Ronny Wilhelmsen, som sammen med sametingspresident Vibeke Larsen har vært helt sentral i maktkampen på Sametinget, vil ikke gå i noen debatt med Høyre-veteranen, verken om det som har skjedd på Sametinget, eller i nominasjonsprosessen internt i Ap.

– Vi har hatt en demokratisk prosess i Ap knyttet til nominasjonen. Ut over dette har jeg ingen kommentar til angrepet fra Gunnvald Nilsen og Høyre, sier Wilhelmsen til Altaposten.

Han var sentral da Ap sammen med Høyre og flere andre parti på Sametinget kastet NSR og tidligere president Aili Keskitalo i vinter. Larsen ble ny president og Wilhelmsen visepresident. Maktskiftet skjedde til store og klare advarsler fra Helga Pedersen som like før var nominert som presidentkandidat for Ap for neste periode. Pedersen ga klar beskjed om at maktovertakelsen var et så klart brudd med det hun stod for at hun trakk sitt kandidatur. På det påfølgende ekstraordinære nominasjonsmøtet ble Wilhelmsen utpekt som presidentkandidat på bekostning av Larsen. Neste trekk var at Vibeke Larsen meldte seg ut av Ap og sa opp Wilhelmsen som visepresident gjennom en epost.

Ingen kandidat

Nilsen er av den oppfatning at det beste for Ap og Sametinget er at partiet, som han mener bør være godt representert i Sametinget, inntil videre ikke behøver å bekjentgjøre hvem som er partiets presidentkandidat.

– Vent med det til valgresultatet foreligger. Gjør ikke partiet noe slik det er nå så tror jeg valgresultatet kan bli så dårlig at spørsmålet om hvem som skal være presidentkandidat blir uaktuelt, forklarer Gunnvald Nilsen som venter i spenning på neste sirkusforestilling – eller på en redningsaksjon som er ledet av personer som ønsker at Ap skal være et seriøst parti i valget til Sametinget.