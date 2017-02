– Jeg måtte stoppe, snu og ta et bilde

– Jeg ble litt overraska da jeg så en buss med Kautokeino på, skriver Knut Forseth Tautra på Facebook. Det ble også undertegnede, da det viste seg at fotografen bor på Kolltveit, to mil fra Bergen.

Knut forteller at han kom kjørende på motorsykkelen fra Klokkarvik, en rute han ofte tar, da han oppdaget bussen.

– Jeg så den stå der og tenkte at det var litt pussig. Hva gjør en buss med Kautokeino på skiltet, spurte jeg meg selv og snudde for å ta et bilde.

Tautra kjører ofte i området, men dette er første gangen han har sett bussen.

– Den har prøveskilter på og rett på andre siden står det en annen buss, så jeg ser ikke bort ifra at det bor en bussjåfør i området.

Drar du kjensel på bussen? Da vil vi gjerne høre fra deg.