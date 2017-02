– Gi oss et rutetilbud vi kan leve med

Det er Bernt-Erling Thomassen ved Eidebakken idrettslag, hytte- bygdeforening som på vegene av innbyggerne i Korsfjorden melder inn høringsforslag til Alta kommune angående rutetilbudet 550 Korsfjord/Nyvoll.

Her foreslår bygdelaget at 1430 ruta på onsdager innsettes, ei ny rute 0930 og 1515 på lørdager, samt at ruta på søndag forskyves fra 0835 til 0930. Søndagsruta klokka 1745 foreslås også flytta til 1645.

– Ikke rør de øvrige 1430-turene, mandag-tirsdag- torsdag og fredag, men sett tilbake 1430 turen på onsdag. Disse turene gjør det mulig for blant andre vareleveranser og servicepersonell å returnere i rimelig tid. Dessuten er dette en meget viktig rute for næringsdrivende som fortsatt klorer seg fast i området, samt for de som utfører offentlige hjemmetjenester i området Lerresfjord – Kviby, påpekes det i brevet.

Videre poengterer bygdelaget at det må også være mulig for folk å kunne returnere til fjordene i rimelig tid etter Altaturer.

– Alta er vårt kommunesenter med offentlige kontorer, banker, forsikringsselskaper, legekontorer, tannlege, frisør og spesialbutikker. Det er faktisk veldig kjipt å skulle «ødelegge» en hel dag på 20 min legebesøk i Alta, skriver de.

Vil flytte helgerutene

Bygdelaget gjør også et poeng av at helgerutene, de såkalte «Retur etter helga»-rutene, har en tendens til å skape problemer for pendlere, familie og hyttenaboer.

– Det er for langt tidsspenn mellom ferga kl.1515 og neste som går kl. 1745. Det er faktisk folk som har 30-40 minutters kjøretid til ferga. Disse kan ikke «se» fergekøen og innrette seg deretter. I verste fall, møter de opp i god tid, men kommer likevel ikke med og må vente i to og en halv time til, til neste tur. Dette er ikke akseptabelt.

– Gi oss 1645 turen tilbake og dermed en viss forutsigbarhet for helgas avslutting, står det i brevet til kommunen.

Videre mener bygdelaget at lørdag og søndagsrutene klokka 08.35 kan med hell flyttes til 0930, uten at dette medfører problemer for befolkningen.

– snarere tvert imot. Det vil også medføre en time senere start på dagen for fergemannskapet. En flytting av denne morgenruta på søndag, vil også gjøre det mulig å få tilbake presten og gudstjenestene til normal tid.

Til slutt ønsker korsfjordringene at lørdagsruta kokka 1645 flyttes fram til 1515.

– Dette vil gjøre det mulig å komme seg hjem i rimelig tid etter en tur til Alta for å benytte seg av de ulike tilbudene der inne.

– Vi ønsker oss tilbake et fergetilbud som gjør det mulig å bo her ute og utføre en jobb her eller pendle til Nyvoll – Store Korsnes – Kviby – Alta. Vi har fortsatt mange næringsutøvere som har valgt å bli boende på nordsida av Korsfjorden. Disse er avhengige av et fergetilbud som fungerer. Gi oss et rutetilbud som gjør det mulig for alle som ønsker det, å leve her ute, heter det fra Eidebakken idrettslag, Hytte- bygdeforening.

Slik vil de ha rutene