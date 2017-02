Nils Thomas kåret til Norges beste Canon-tekniker

Det var på Scandic Fornebu på fredag, under Canon sin kickoff for partnere, Nils Thomas Vars fra Lindbak i Alta (tidligere Finnmark kontorservice) stakk av med den gjeve tittelen «Årets tekniker 2016».

– Vi er 30 partnere i Norge, som hver nominerer de som fortjener heder for god innsats innen ulike kategorier som salg, men også for teknikere, forklarer Vars.

Av disse valgte Canon ut tre som gikk videre til finalen, som Vars kom seirende ut av.

– Hva tenkte du når ditt navn ble ropt opp?

– Det er var veldig stas å høre. Føle at man får noe for «slitet», humrer han og legger til at Lindbak også tok prisen for åres tekniker for to år siden.

– Da vant Steinar Hansen fra Vadsø.

Får reise til Svalbard

I tillegg til heder og ære og en flott tittel, blir det en tur til Svalbard på Vars i mars.

– Vi blir 14 stykker som reiser. Jeg har hørt mye bra om Canon-turene, så jeg gleder meg, avslutter han.