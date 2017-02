Mann (25) tiltalt for fyllekjøring

Den 25 år gamle mannen fra Alta må derfor svare for seg i retten.

I tiltalen heter det at mannen 11. september i fjor kjørte langs E6 i alta, til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøven som ble tatt av mannen en time senere viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,71 promille.

Mannen er i tillegg tiltalt for å ikke ha stoppet da politiet forsøkte å stoppe mannen ved bruk av blålys den aktuelle dagen.

Saken er berammet for Alta tingrett i mai.