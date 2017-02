Gammel traver gikk på grunn

Godsbåten MS Sørøy, som i mange år trafikerte Vest-Finnmark, har gått på grunn. Ifølge nettstedet shipwrecklog.com gikk skipet, som nå går under navnet Moana Nui, på grunn ved Cook-øyene i Stillehavet 27. januar.

På Shipwrecklog fremgår det at Moana Nui drev med forberedelser til å ta om bord en last med kokosnøtter. Været var dårlig, og under arbeidet ble skipet blåst inn på et rev.

«Skipet fikk store skader i skroget og roret», rapporterer shipwrecklog.com, som ikke oppgir kilder i sin artikkel.

Det skal ifølge nettstedet ikke bli gjort forsøk på å heve skipet.

NRK har og omtalt saken.