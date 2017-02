Dette bør du gjøre når skredet går

Prosjektleder ved skredsenteret i Tromsø, Espen Nordahl, gjestet Radio Alta onsdag denne uken for å gi tips og råd for hva man skal gjøre hvis uhellet først er ute og man havner i et snøskred.

– Vår primære oppgave ved skredsenteret er å se på den menneskelige faktoren. Det viser seg at i stort sett alle skredulykker hvor mennesker er involverte, så er det du eller noen andre i turgruppa som er skyld i ulykka. Vi fokuserer derfor på blant annet på hvordan man i størst mulig grad skal unngå å bli tatt av skred, forklarer Nordahl.

Selv om det kan virke opplagt er den eneste måten å ikke omkomme på, ifølge prosjektlederen, å ikke bli tatt.

– Den viktigste faktoren er terrenget. Holder man seg unna såkalte skredterreng, terreng som er brattere enn 30 grader, og mulige utløs-områder, så er man trygg.

Bedre føre var

– Hvordan kan en vite at et område er så og så bratt?

– Da må man konsultere fjellkartet og se. Er det 0,7 millimeter mellom kotene, så er det 30 grader. Allerede der kan man tenke på og planlegge turen. Er du først ute i terrenget, så kan du blant annet bruke stavene som en provisorisk gradeskive.

– Er det noen værforhold som gjør at skredfaren øker?

– Et klassisk skredvær er når det er mye snø over kort tid, og økende temperatur opp mot null grader. Men så er vi så heldige i Norge at vi har fått skredvarsel på varsom.no. Der kan man gå in og lese for de områdene varselet dekker. Her i Vest-Finnmark og Alta har vi tre stykker som sjekker og rapporterer forholdene, sier Nordahl.

Når uhellet er først ute

Det å bli tatt av et skred er ifølge Nordahl som å være inne i en vaskemaskin en ikke har kontroll over. Men det finnes allikevel et par ting en kan gjøre for å øke sjansen for å overleve.

– Prøv å kvitt deg med staver og ski for å ikke bli ankret ned i snøen. Nummer to er å skape en luftlomme foran munn og ansikt når skredet er i ferd med å stoppe. Vår erfaring er at da at det øker tiden letemannskapene har fra 15 minutter til opptil en time, sier Nordahl.