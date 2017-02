– God tur til Reinbukkelv

– Det er veldig gledelig for meg å kunne ønske alle brukerne av området i Øvre Stilla, og da spesielt de som legger skituren til turlagets hytte ved Reinbukkelv en god tur. Kommunen tar nå et ekstr tak for tilrettelegging av infrastruktur her for at flere skal kunne benytte området, sier leder for hovedutvalget for drift og utbygging, Otto Aas.

Han forteller at Alta kommune normalt ikke brøyter parkeringsplassen ved Somby-brua, som er utgangspunkt for turgåerne til Reinbukkelvhytta, før i midten av februar.

– Driftsavdelingen har gitt meg beskjed om at de har tatt en gjennomgang og funnet ressurser slik at brøytingen av parkeringsplassen kan skje tidligere. Den ble klar for bruk 1. februar og skal holdes åpen ut vintersesongen, forteller Aas.

Alta Turlag kjører løype fra Sombybrua og til Reinbukkelvhytta. De tilbyr alle en koselig stopp ved Reinbukkelvhytta.

Kommende søndag er det den nasjonale Kom deg ut-dagen. Er dette noe som kan være interessant for dere å skrive om? Alta og omegn turlag inviterer derfor hele Alta med på Norges største søndagstur.