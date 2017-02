Lederartikkel ga telefonstorm

Leder av Alta Bondelag, Lasse Johnsen, sier at gårsdagens lederartikkel med påstand om at Alta-bøndene er blitt så store at de kun tenker på egen lommebok i stedet for stå opp og vise solidaritet med små bruk og distriktsjordbruktet, har provosert kraftig.

– Telefonen kimet i hele går ettermiddag og kveld. Som leder i Alta Bondelag ble jeg adresse for frustrasjonen til medlemmer som føler seg urettferdig behandlet i lederartikkelen i Altaposten, sier Johnsen som etter egen beskrivelse havnet midt i en telefonstorm.

– Pinlige lite aksjonsvilje?

Altaposten lederartikkel handlet om vardetenning i en ny form, i en aksjon satt i scene av Norges Bondelag. I historisk tid ble fare varslet ved å tenne varder som lyste opp slik at neste region kunne se bålet og tenne sin varde for varsle neste bygd.

I bondelagets aksjon mot Høyre/Frp-regjeringens jordbruksmelding ble tradisjonen tatt opp gjennom lokale aksjoner over hele landet med båltenning for å advare mot en politikk som bondelaget mener er en fare for landbrukets framtid, spesielt i distriktene.

I Alta valgte imidlertid Alta Bondelag å avlyse aksjonen fordi få eller ingen ville stille opp i protestaksjonen:

– Det ville blitt pinlig med en aksjon med bare meg tilstede, påpekte Johnsen da han ringte rundt og avblåste aksjonen.

– Bøndene må være forberedt på endringer – Det er en farlig vei å øke avstandene til meieri og slakteri.

Det er spesielt siste avsnitt i lederen som har skapt reaksjoner blant kommunens bønder. Her heter det:

«Ordet avvikling er nevnt 55 ganger i meldingen. Det er et signal om at bøndene må være forberedt på store endringer. Det har det også vært i landbruket i Alta hvor småbrukene langt på vei er radert vekk. Over år har de store brukene blitt tilgodesett med beste inntektsutvikling, noe som dagens Høyre/Frp-regjering har forsterket. Her ligger nok også svaret på at Alta Bondelag måtte avlyse den planlagte bålbrenningen på utsiden av rådhuset i Alta. Det var rett og slett for få bønder som ville stille opp og vise sin misnøye med den politikken Jon Georg Dale og Frp fører. Alta-bøndene med sine store bruk har rett og slett sett at Dale har vært et gode for egen lommebok og utvikling av gården, og er nok mer tilhenger enn motstander av politikken til Frp/Høyre. Mangelen på solidaritet med sine yrkesbrødre med mindre bruk og en vanskeligere markedssituasjon i finnmarkskommunene bør absolutt være et tankekors for Alta Bondelag.»

– Ikke riktig

Overfor Altaposten avviser Johnsen at manglende oppslutning skyldes at bøndene kun tenker på seg selv.

– At engasjementet rundt bålaksjonen til bondelaget var labert er ikke et resultat av at bøndene er fornøyd med jordbruksmeldingen. Historien viser at det er en utfordring å aksjonere på kort varsel. Vi er fortsatt mange «småbønder» i Alta, og føler at vi sitter i samme båt som de med større bruk. Vi ror i samme retning, slår lederen i Alta Bondelag fast og lover grep for å få opp engasjementet blant yrkesbrødrene.

– Kvoter til Alta

Flere sms-meldinger til undertegnede, som skrev Altaposten-lederen, både støtter og tar avstand fra lederartikkelen. Disse røper at det er et sterkt engasjement i saken. Vi bringer her et utdrag fra en av reaksjonene, fra en aktiv bonde, som sier at han ikke vil provosere ytterligere med å stå fram med fullt navn:

– Faktisk er meldingen bra for hele Finnmark. Det er ting som ikke er bra, men de får ikke regjeringen flertall for. Blant annet at tilskudd til dyrebeite på innmark skal fjernes. Ja, så er det ikke bra at markedsreguleringen for egg forsvinner. Der har vi ett bruk i Finnmark (burhøns). Hønseforet fraktes med tilskudd fra Østlandet til Bekkarfjord. Eggene fraktes til Trondheim for pakking. Hønene gasses og gis til hundekjørere som hundefor når de ikke lengre er eggproduktive, sier bonden.

Han har derimot ingen problemer med halveringen av antall regioner for omsetning av melkekvoter, og er helt uenig med det som hevdes i lederen i Altaposten at det vil ramme Finnmark og små bruk her:

– For de små brukene i Finnmark er kvoteomleggingen positivt. Nå vil vi få mer kvote for en billigere penge. Troms har en ubrukt kvote på 10 million liter. I Finnmark har vi meieri med kapasitet til å ta i mot mye mer melk. Alle kvoter som blir solgt eller leid ut i Fimmark havner i Alta. Vi må utnytte Finnmark bedre. Da må vi har større kvoter.