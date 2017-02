Den 33 år gamle mannen fra Alta må møte i retten, etter at han ikke har vedtatt politiets forelegg for nasking.

Bakgrunnen for forelegget er at mannen, ifølge forelegget, stjal to Stranda fenalår og en pakke kanelgifler tilhørende Rema 1000 Alta sentrum i mars 2015.

Saken er berammet for Alta tingrett i mai.