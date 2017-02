– Høy husleie er et stort problem

– Det med høy husleie er et problem for mange, spesielt etter at bostøtteordningen ble endret. Det har blitt nesten helt håpløst for mange å leie, sier Hedvig Ekberg, jurist og assisterende generalsekretær i NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede).

Det var i begynnelsen av januar at Altaposten skrev om at utviklingshemmede i Midtbakkveien Bofellesskap har fått dyrere husleie enn forespeilet, og husleieøkning to ganger siden innflytting i 2015.

– Det er ikke juridisk feil det utleieren gjør, det blir mer et moralsk spørsmål når man er forespeilet en husleie og får en helt annen, slår Ekberg fast.