– Ap er for feige i viktige spørsmål

Maria Thomassen er ikke lenger medlem av Loppa Arbeiderparti, men sier hun er sosialist og har ikke tenkt å melde seg inn i Høyre, slik hun hevder ryktene i Øksfjord vil ha det til.

Thomassen går av i protest mot et parti hun sier er for feig i viktige spørsmål.

– Jeg er ikke enig med Ap lenger og velger derfor å melde meg ut. Jeg synes partiet verken lokalt eller sentralt tar de gode valgene, og dette har blant annet med spørsmålet om kommunesammenslåing å gjøre. Det må tas noen grep her snart, og jeg mener man må se på spørsmålet om kommunesammenslåing igjen. Jeg vil fortsette som uavhengig i kommunepolitikken, sier Thomassen.

Hun mener Høyre skal ha kred for at de står på sitt syn om at Loppa trenger å bli slått sammen med en annen kommune.

– Det må tøffe grep til, det tror jeg alle vet, sier Thomassen.