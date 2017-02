SmartDok stakk av med gjev pris

Altabedriften med 23 ansatte kan klappe seg selv på skulderen. For på andre år på rad kan de ta med seg den prestisjetunge prisen som nasjonal vinner av European Business Awards.

Stor vekst

I en pressemelding fra selskapet ser de på blant annet en eksplosiv vekst i Sverige i 2016 som en av grunnene til at de vant i år.

– I 2016 har vi opplevd økende interesse for våre produkter, og veksten har vært stor målt i antall kunder, forteller daglig leder i SmartDok AB, Steffen Nerdal og legger til:

– SmartDok sin visjon har alltid vært å gjøre ting smart og enkelt.

I fjor vant SmartDok kategorien for den mest innovative løsningen, mens i år ble det pris forThe ELITE Award for Growth Strategy of the Year, en pris som går til en organisasjon som viser en internasjonal strategi for organisk vekst og har oppnådd fremragende nivåer i salg, fortjeneste og markedsandel.

– SmartDok har alltid hatt som visjon å forenkle og å gjøre ting smartere. Vårt mål er at entreprenørene og bransjen skal jobbe smartere og mer effektivt, forteller Steffen Nerdal, avslutter Nerdal.