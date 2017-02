Disse skal lede ingeniørene

I dag ble nyheten sluppet om at HR Prosjekt AS etablerer avdelingskontor i Alta på «ruinene» av avdelinigskontoret til Sweco, som ble besluttet lagt ned i midten av januar. Nær samtlige i den nye staben er rekruttert fra Swecos nedlagte avdelingskontor.

– Det blir også en sterk lokal ledelse av kontoret med Bjørn Steinar Lampe som avdelingsleder samt at Raimond Jakobsen skal lede prosjekteringsgruppa. Sammen utgjør de et meget slagkraftig lederteam, forteller regiondirektør nord i HR Prosjekt, Roger Ramstad.

Overfor Altaposten bekrefter Lampe at rådgivningsmarkedet er tøft, og at prisene er presset. Det betyr at marginene vil være en utfordring for bedriftens virke i Alta, men Lampe føler seg sikker på at HR Prosjekt AS har en kostnadseffektiv måte å drive på, og at det nye avdelingskontoret skal klare å levere plusstall.