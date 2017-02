– Ta vare på idyllen

Alta kommune har våte drømmer om badeanlegg ved Gakorivan, og de sommerlige planene hilses velkommen hos BUL ski og skiskyting. De merknader skigruppa har til prosjektet, går mest på praktiske hensyn under byggeperioden.

– BUL-løypa er en mye brukt skiløype om vinteren og fleraktivitetsløype i barmarksesongen. Vi ber om at denne ikke blir belastet med anleggstrafikk i byggeperioden, melder leder Doris Johansen i høringssvaret fra BUL.

De mener det bør være mulig å legge anleggstrafikk utenfor selve løypa, uansett årstid. Forsøpling under og etter bygging må unngås.

– Vi håper at anlegget ved Gakorivann planlegges slik at det ikke blir motorisert ferdsel i området, slik at man i størst mulig utstrekning bevarer roen og idyllen som omgir området før utbygging, melder Johansen.