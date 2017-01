Finnmarking erkjenner spredning av pornografi

Det er iFinnmark som melder at mannen i 60-årene har erkjent spredning av pornografi i forbindelse med operasjon Dark Room.

Avisen har fått innsyn i fengslingdokumentene fra varetektsfengslingen av mannen 23. november. Her kommer det fram at mannen er siktet for overgrep mot mindreårige og for spredning av pornografi.

Finnmarking etterforskes i pedofilisak Finnmark politidistrikt har fått tilsendt en av «Dark Room»-sakene.

– Mannen erkjente i Alta tingrett i november ikke straffskyld for to overgrep, hvorav mot en gutt. Han erkjente imidlertid spredning av pornografi, og erkjente det som har kommet fram i politiets etterforskning så langt, skriver iFinnmark.

Saken er fortsatt under etterforskning, men mannen er sluppet fri fra varetekt.

– Vi ikke anser at det er fare for noe bevisforspillelse, sier etterforskningsleder Svein Erling Mikalsen ved Alta lensmannskontor til iFinnmark.