Ber om ro etter politisk drama

Arbeiderpartiets presidentkandidat til Sametinget, Ronny Wilhelmsen, forholder seg til uavhengige Vibeke Larsens marsjordre fra sametingsrådet og vraking som visepresident. Han sier han skal fortsette å drive politikk på Arbeiderpartiets program fra sametingsgruppa.

– Ja, nå er jeg ute av sametingsrådet og forholder meg til Vibeke Larsens avgjørelse. Det ville vært unaturlig for meg å fortsette som visepresident under en president som har valgt å melde seg ut av Arbeiderpartiet. Jeg er Arbeiderpartiets presidentkandidat, og skal selvfølgelig fortsette i sametingsgruppa til Ap, drive politikk på Aps program og være synlig på den måten, sier Ronny Wilhelmsen til Altaposten.

Valgt på Ap-programmet

– Hva med mistillit til Larsen?

– Det er en avgjørelse som en samlet gruppe må ta stilling til, det er ikke noe jeg selv avgjør. Det som er viktig for meg er at Vibeke Larsen er valgt inn på Sametinget på vårt program og hun har tiltrådt som sametingspresident på vår felles tiltredelseserklæring med Høyre, Arja og flere. Hun sitter også valgt på vårt budsjettforslag som fikk bred støtte i plenum. Så for oss i Ap er det viktig å peke på at hun er valgt på den tiltredelseserklæringen som ligger til grunn og hun har gått til valg på arbeiderpartiets program, sier Ronny Wilhelmsen

– Nå kan hvem som helst stille mistillitsforslag?

– Det som blir vår oppgave i Arbeiderpartiet nå er å skape ro i Sametinget, sier Wilhelmsen til slutt.

– Amatørskapen nådde sitt klimaks i helga – I stedet for å lytte til en dyktig politiker med lang erfaring satte de i gang en maktkamp uten mål og mening.

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo sier til avisa at Vibeke Larsen nå i prinsippet kan sitte som sametingspresident til hun får mistillit mot seg eller til hun selv kaster kortene.

– Betyr det at hvem som helst i plenum kan fremme mistillit til henne i neste omgang?

– Ja, det betyr det, sier Keskitalo i en kommentar.

Keskitalo understreker at hun ikke vil kobles opp mot noen mistillitsplaner.

– Vi i NSR er opptatt av Sametingets stabilitet og omdømme, sier hun.