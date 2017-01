Til topps i sklia

Patrick Johannesen og Sofie Bjørnå tok siste stikk under den lokale NM-kvalifiseringen i vannsklie i Nordlysbadet. Det betyr at de skal representere Nordlysbadet under finalen i Steinkjer, opplyser daglig leder Jens Nilsen.

Patrick vant i år som i fjor, men fikk denne gangen tøff konkurranse fra Vegard Tapio.

Johannesen vant med tiden 5,32 sek, mens Vegard Tapio hadde 5,53 og Tor Bjørnar Henriksen oppnådde 5,54 som sin bestetid. Tett og jevnt med andre ord.

I dameklassen var det Sofie Bjørnå som vant med tiden 6,59 sek. Solveig Hirsch fulgte på 2. plass med tiden 6,70, mens Anja Christensen fulgte på 3. plass.

Ungdomsklassen ble vunnet av Syvert Lyngstad med tiden 6,67 og yngste klasse ble vunnet av Eila Sommersett med tiden 6,74.

– Tilsammen var det 19 deltakere, melder Nordlysbadet.