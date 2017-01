Klart for homoekteskap i kirken

83 av møtedeltakerne stemte for nytt ritual, mens 29 stemte mot da saken ble behandlet under Kirkemøtet i Trondheim mandag.

Et forslag om å ikke vedta den nye liturgien ble avvist av flertallet.

Kirkemøtet vedtok i april i fjor med stort flertall at også likekjønnede skal få gifte seg i Den norske kirke. Forslag til ny liturgi har vært behandlet av Bispemøtet og Kirkerådet og vært sendt på høring.

Det nye ritualet gjelder fra 1. februar, men dagens vigselsritual kan fortsatt brukes av dem som ønsker det. Prester som ikke ønsker å vie homofile, kan si nei, men det skal ikke hindre et par i å gifte seg i den kirken de ønsker.

Smerte og glede

Det er fortsatt uenighet i kirken om homoekteskap, noe som også kommer fram i vedtaket. Her påpekes det at et mindretall opplever at vielse av likekjønnede strider mot deres forståelse av ekteskapet. Mange møtedeltakere som mener at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, kunne dermed stemme for.

Avtroppende Oslo-biskop Ole Kristian Kvarme er blant dem. Uenigheten er ikke ryddet til side, men alle skal kunne gå i den samme kirken, påpekte han under debatten i forkant av vedtaket.

– Vedtaket kommer til å smerte, sa han.

Leder Gard Sandaker-Nielsen i Åpen folkekirke er på sin side klar for å feire det historiske vedtaket.

– Dette er dagen da en bønn og en drøm går i oppfyllelse, sa han.

Helga Haugland Byfuglien, preses for Bispemøtet, sa seg glad for vedtaket og opplyste at en veiledning for det nye vigselsritualet vil være på plass nesten umiddelbart. Selv om kirken ikke er ferdig med uenigheten ga hun uttrykk for at den vil gå videre som et «forsonende mangfold».

Rom for uenighet

Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum, har understreket at det skal være rom i kirken for dem som er uenige.

– Den nye liturgien er ganske lik den gamle, men tilpasset slik at alle par kan bruke den. Den sier noe om at vi er skapt i Guds bilde, og at vi skal leve i fellesskap med ham og andre. Så inkluderer den noen bibeltekster som kan gjelde for alle par, sier Raaum til Dagsavisen.

Raaum er styremedlem i Åpen kirkegruppe, som har vært en pådriver for den nye liturgien. Gruppen stilte lister ved kirkevalget i 2015 og lykkes i å mobilisere velgere til støtte for kravet om at homofile skal kunne gifte seg i kirken. (©NTB)