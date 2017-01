Går i rette med Olsen

Ingalill Olsen gikk i helga ut via en pressemelding, blant annet omtalt i Altaposten. Her tok hun for seg at Finnmark Arbeiderparti lenge har vært bekymret for tapping av kompetansearbeidsplasser i ulike offentlige etater. Hun pekte på Fiskeridirektoratet Region Nord som siste eksempel, og nevner i samme slengen både Mattilsynet, Skatteetaten og Vegvesenet.

– De ligger selvsagt i Tromsø, etter at Fiskeridirektoratet i Finnmark ble regionalisert. Der er det lyst ut en stilling som rådgiver/seniorrådgiver med arbeidssted Hammerfest. Så langt så bra, men hvis man leser stillingsutlysningen så står det: «Det er ønskelig å plassere stillingen ved vårt kontor i Hammerfest, men plassering ved regionens hovedkontor i Tromsø kan vurderes». Dette er måten kompetansearbeidsplasser flyttes fra Finnmark, sa Olsen.

Det motsatte

Fungerende regiondirektør Ernst Karl Bolle sier til Altaposten at det er nettopp det motsatte fiskeridirektoratet ønsker seg. De vil styrke fagmiljøene i Finnmark og har blant annet tilført ei havbruksstilling til kontoret i Hammerfest.

– Vi søker så godt som mulig å bygge opp et fagmiljø i Hammerfest med fokus på både oppdrett og kontrollvirksomhet knyttet til villfisk. Det betyr det motsatte av hva Ingalill Olsen hevder, vi tapper ikke ressurser fra Finnmark, men bygger dem opp. Får vi det til skal vi også lyse ut en ny stilling innenfor arealforvaltning, der dette har betydning knyttet til oppdrettsvirksomhet. Kabalen er ikke lagt for dette ennå, men den stillingen kan ende i Vadsø, uten at noe er avklart ennå, sier Bolle.

Han mener Ingalill Olsen forsøker å skape inntrykk av at direktoratet tapper Finnmark, men det er nye stillinger som tilføres.

– De gamle strukturene med enpersonskontorer er ikke ønskelig lenger, vi ønsker å bygge opp fagmiljøer og primært er det i Finnmark vi ønsker å få dette til. Dette har med avstander å gjøre. Det er helt håpløst å dirigere alt fra Tromsø, men for at stillingene skal bli i Hammerfest forutsetter det at vi får søkere som ønsker å bosette seg der. Kanskje er det ikke like lett som å tilby samme jobb i Tromsø, sier Ernst Karl Bolle, fungerende regiondirektør i Gunnar Trulssens fravær.

Han sier direktoratet ønsker en saklig oppklaring når Ingalill Olsen hevder etatene omorganiserer for å flytte alt til Tromsø.