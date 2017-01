Norwegians formiddagsfly til Alta kunne ikke lande i uværet.

Heller ikke i Tromsø var været slik at de kunne snau på flisa, dermed ble det Kiruna for å få mer drivstoff på tankene.

– Vi har likevel klart å få ned to Widerøe-fly her på formiddagen, de skulle begge egentlig til Hammerfest, det ene flyet skulle via Sørkjosen, men de havnet her på grunn av været på kysten, sier Knut Dahl i selskapet Widerøe Ground Handling.

Han sier de håper å få ned SAS klokka 14.10, men er været slik det var da Norwegian skulle lande, er det neppe særlig sjanse.

– Norwegian sirklet over Rafsbotn, men det gikk byger hele tiden som gjorde det umulig å lande og da går de til den sikreste flyplassen for å kunne lande under disse forholdene og det er Kiruna. De tanker der nå og planlegger retur hit, sier Knut Dahl.