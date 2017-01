Uten en tråd i hele sentrum

I Alta kommunes næringspolitiske handlingsplan 2016-2018 er det et ønske å etablere et wifi-tilbud i Alta sentrum, slik at besøkende og tilreisende har fri tilgang til bruk av nett i området.

En rekke gårdeiere er blitt spurt om å stille plass til rådighet for en wifi-sender eller to, som til sammen skal danne et helhetlig nett som skal dekke hele sentrum.

Rådgiver Dag Arne Johannessen i Alta kommune har sendt henvendelse til de aktuelle gårdeierne, for å få en bekreftelse på at de godkjenner «inngrepet» på fasadene.

Eva Paulsen, som eier tidligere Park Hotell, er en av dem som har svart positivt på henvendelsen. På hennes fasade søker kommunen om å sette opp to sendere. Hun ber kommunen sette opp webkameraer i samme slengen.

– Det står montert et webkamera på vårt bygg i retning torget, parken og Nordlyskatedralen. Kameraet eies av Altaposten, men har ikke vært i drift siden Park Hotell la ned hotelldriften i april 2012. Jeg synes det er trist at det ikke lengre er noen webkameraer aktive i Alta sentrum. Etter min mening er det god og billig markedsføring av Alta by å ha et webkamera i drift som viser den flotte gågata, torget, parken og ikke minst Nordlyskatedralen, skriver Paulsen i svaret til kommunen.

– Når kommunen nå skal ordne en wifisender noen meter fra dette kameraet, må det vel være en god ide å samtidig koble til kameraet. Dette vil være en vinn-vinn-situasjon for både Alta kommune, Altaposten og det øvrige næringslivet i Alta, påpeker hun.

Her er lokasjonene kommunen ønsker å benytte til sine wifi-sendere.

01 - Sentrumsbygget

02 - Parksenteret mot Kunnskapsparken

03 - Parksenteret mot «byparken»

04 - Gamle Postgården

05 - Det gamle NRK-bygget

06 - Amfi mot gågata

07 - Nordlysbadet på hjørnet mot Nordlyskatedralen

08 - Byhagen mot Parkeringsplassen P3