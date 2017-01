– Vibeke har stått oppsiktsvekkende stødig

Nordkalottfolkets Toril B. Kåven skriver i en pressemelding at hun registrerer i media at Arbeiderpartiets nomineringer har ført til at sametingspresident Vibeke Larsen har varslet sin avgang.

– Sametingets plenum hadde valg av ny president i desember, hvor Larsen ble valgt av et flertall av representantene. Vi stemte for henne, og vurderer henne som dyktig og kunnskapsrik. Hun har ikke hittil i sitt virke gjort noe som tilsier mistillit – snarere tvert imot, mener Kåven.

– Hun har stått oppsiktsvekkende stødig i rabalderet som oppstod da hun holdt nyttårstalen på sitt eget morsmål, norsk. Det har gitt fornorskningspolitikken et ansikt, og har stor symbolsk verdi når vi fremover skal jobbe både for at de samiske språkene skal overleve – og for å gi aksept til at norsk språk for mange er en del av vårt samiske fellesskap, påpeker Kåven, før hun fyrer løs mot det styrende partiet:

– Arbeiderpartiets interne anliggender bør ikke få skape mer uro på Sametinget de siste månedene før nytt valg i september. Larsen er valgt av et flertall på Sametinget fordi Sametingets plenum hadde tillit til henne, uavhengig av hva Arbeiderpartiets interne fora, eller Aps representanter mener. Vi anmoder presidenten om å fortsette sitt virke.