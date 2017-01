Startet for tidlig

Der tømmerdungen ligger i dag, skal brakkeriggen til Komsa skole reises, men entreprenøren får nå påpakning for å ha startet arbeidet for tidlig og uten at arbeidsområdet var sikret med gjerde.

– Entreprenørens folk har startet arbeidet for tidlig, det var gitt klar beskjed om at rydding av tomta til brakkeriggen ikke skulle starte før etter stengetid for SFO. Hva som har skjedd i kommunikasjonen med entreprenøren vet ikke jeg, sier rektor ved Komsa skole, Torill Helene Isaksen.

Alta kommunes FDV-ingeniør, Eivind Larsen, sier entreprnøern har fått beskjed om at området skal sikes og Larsen slår fast at det skal settes opp gjerde rundt anleggsområdet før videre arbeidet utføres.

– Det er helt utrolig at slikt arbeid kan skje i skoletida, her kunne det rett og slett ha skjedd noe alvorlig, sier leder i FAU ved Komsa skole, Per Pedersen.

SKAL SIKRES: FAU-leder Per Pedersen ved Komsa fikk fredag forsikringer fra kommunen om at arbeidsområdet der hvor brakkeriggen skal reises vil bli sikret før videre arbeid blir utført.