Isolert av steinras

Et stort steinras har gått på fylkesvei 889 ved Havøysund lørdag ettermiddag. Det sperrer hele veien inn til selve øya. Størrelsen på raset er beskrevet som meget stor, melder politiet på Twitter.

– Vi har ikke fått melding om personskade, eller at noen er savnet. Vi ber likevel folk i lokalsamfunnet gi beskjed dersom man frykter noe annet. Vi har varslet Vegtrafikksentralen, som igjen har varslet entreprenør. Det er for tidlig å si noe om forholdet per nå, da vi ikke har politiøyne på stedet, skriver politiet i 19-tiden.