Byggebransjen vil ha sin egen snekkerskole

Utdanningsdirektoratet har godkjent at interesseorganisasjonen NESO etablerer sin egen videregående skole innen byggfag. Dermed kan «Lærlingskolen» bli drevet som selvstendig friskole i framtiden. I så fall blir NESO-skolen landets første yrkesskole med den alternative vekslingsmodellen.

– I utgangspunktet ønsker vi å fortsette det gode samarbeidet med Aust-Lofoten videregående skole, men det må utredes nærmere hvilke muligheter og eventuelle begrensninger som fins innenfor rammene av friskoleloven, sier Ruben Jensen i NESO.

– Godt samarbeid

110 personer har fått sitt fagbrev gjennom Lærlingskolen. Pr i dag går 92 elever på skolen, der teoriundervisningen foregår ved Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær.

I den såkalte vekslingsmodellen, veksler lærlingene mellom teori og praksis over fire utdanningsår. Elevene har en lærlingkontrakt idet de starter på den videregående utdanningen gjennom Lærlingskolen. De kan bo og jobbe hjemme, har lønn under hele utdanningen – og er på tre teorisamlinger i Svolvær pr. skoleår.

– Lærlingskolen er et godt eksempel på et godt samarbeid mellom den offentlige skolen og næringslivet gjennom NESO som bransjeorganisasjon for byggenæringen i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, bemerker Jensen.

Helt på egne bein?

Omfanget av lærlinger gjennom skolen ble til slutt så stort at NESO søkte om og fikk ja til en modell der de selv har hele ansvaret, som en hvilken som helst friskole. Nå starter utredningen som skal se på hvor tett skolen skal knytte seg mot offentlig skole gjennom innkjøp av undervisning. Man kan ende opp med en fullstendig fristilt skole, som mottar offentlige tilskudd som alle andre videregående skoler og drives helt på egen kjøl.

– Det kan skje, men i utgangspunktet ønsker vi å fortsette samarbeidet med Aust-Lofoten videregående skole, sier Jensen.

Ikke nok snekkere

Jensen er tydelig på at Lærlingskolen, enten den eies og driftes fullt og helt av NESO, eller drives videre i samarbeid med den fylkeseide videregående skolen i Svolvær, aldri kommer til å være en konkurrent til de offentlige skolene.

– Lærlingskolen er et supplement til de offentlige skolene som tilbyr byggfag, ikke minst fordi vi tilbyr noe annet. Om vi fyller alle plassene i de offentlige skolene, pluss Lærlingskolen til NESO, har vi fremdeles underdekning målt opp mot næringens behov for arbeidskraft i årene som kommer, sier Jensen.

Som selvstendig skole vil Lærlingskolen bli sidestilt med andre videregående skoler, noe som forenkler søknadsprosessen og dermed også rekrutteringen av nye lærlinger. Og det er nødvendig for bransjen, som er Nord-Norges største verdiskaper. NESO organiserer 121 bedrifter som omsetter for 11 milliarder og sysselsetter 4500 mennesker i nord.