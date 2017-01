– Godt det ikke var 20 minus

Fire fulle båtlaster med asfalt går denne uka fra kaia i Bossekop til Sørkjosen. Asfalten, hele 4600 tonn, legger Veidekke for Skanska i den nye Sørkjosen-tunnelen i Nordreisa.

– Dette er rekordtidlig oppstart av asfaltfabrikk i Nord-Norge, sier anleggsleder Lars Kristian Kristiansen i Veidekke Industri AS.

Asfalten produseres ved Veidekkes nye fabrikk på Skillemo, som er splitter ny og stod klar sent høsten 2016 Mannskapet og utstyret som utfører arbeidet i tunnelen kommer fra samme avdeling.

– Dette er ikke akkurat standard prosedyre for oss, men det er gjort i et mye mindre omfang på Banak for en del år tilbake, sier distriktsleder Ståle Kjellmann.

Det kritiske er ikke selve produksjonen, men å sørge for at råvarene holder mål.

– I kulda fryser grusen og klumper seg. Derfor må vi ha helt fersk grus. Det er også kritisk å få transportert varm asfalt i kuldegrader. Den stivner hvis man ikke klarer å holde den varm. Jeg er glad det ikke var sprengkulde da vi skulle gjøre dette, for å si det sånn, sier Kjellmann.

Ved nyfabrikken har Veidekke mye større lagersiloer enn de hadde i Raipas tidligere. Det gjør at de kan laste 1100-1200 tonn på båt i løpet av tre timer, mot sju-åtte timer før. Da er det også lettere å holde asfalten varm nok.

– Lastebilene har isolerte kasser og båten har ekstra isolasjon som legges oppå asfalten. Nå har vi kjørt to båtlaster og det har gått helt fint, sa Kjellmann til Altaposten fredag ettermiddag. De siste lastene går lørdag og søndag.

– Det er veldig mye logistikk og veldig mye planlegging. Alt må klaffe, og vi var veldig heldige med at det ble mildvær. Operasjonen er så krevende at den har vært under planlegging siden oktober, sier Kjellmann.