Krever måletall på bordet

Leder Per Pedersen i Foreldreutvalget ved Komsa skole krever detaljene om årsaken til stengningen av bygget Maurtua ved Komsa skole på bordet. I brev til Alta kommune ber de om informasjon om hva som skjer med Maurtua, bygget som huser både gymsal og sentrale funksjoner.

– Vi har hatt møte i FAU Komsa Skole og besluttet å be om innsyn i stengingen av Maurtua. Vi ønsker vi kopi av alle rapporter, for å se hva som er lagt til grunn for å stenge – og hva er gjort for å lukke de avvik som førte til stenging. Vi ønsker også rapport for teknisk gjennomgang av ventilasjonsanlegget, skriver Pedersen til Alta kommune.

Pedersen har bedt om og har også fått de målingene som er foretatt av bedriftshelsetjenesten Hemis AS i 2012 og 2013. Men den er han ikke fornøyd med. Pedersen mener det kun er en enkel oversikt som ikke er detaljert. Han har derfor bedt om å få kopi av den detaljerte rapporten som viser nivåer, luftmengdemålinger, og temperaturer.