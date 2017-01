Altaposten-omtale tema i Jensen-saken

Under mandagens rettsforhandlinger i rettssaken mot den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen og storstilt narkotikasmugler Gjermund Cappelen dukket plutselig en SMS-korrespondanse rundt Altaposten opp.

Aktor Kristine Schilling har i løpet av rettssaken gått gjennom hundrevis av tekstmeldinger og eposter mellom Jensen og Cappelen. På et tidspunkt i 2011 fikk Jensen følgende sms fra Cappelen:

«Har fått forslag om artikkel, med tilbud om tilsvar».

Artikkelen det dreide seg om var en større artikkelserie i Altaposten, publisert i mai og juni 2011, som tok for seg flydroppsaken fra 90-tallet. I artikkelserien hevdet Gunnar Evertsen fra Komagfjord hevdet at han og hans kumpaner ble utsatt for en ulovlig politiprovokasjon fra politiets side, ved at Gjermund Cappelen i realiteten fungerte som en politiprovokatør. Altaposten tok kontakt med Cappelen og stilte spørsmål rundt hans påståtte rolle i flydroppsaken.

Eirik Jensen sa i retten følgende om sms-en fra Cappelen:

– Det hadde vært noen oppslag fra en avis i nord. Dette bekymret Cappelen veldig.

Under rettssaken har det blant annet kommet fram at Cappelen opererte som informant for Jensen i forkant av flydropp-saken.

Ifølge Aftenposten var flydroppsaken sentral da Jensen forklarte seg for lukkede dører i Oslo tingrett i midten av januar. Her fremgår det at blant annet Evertsens advokat Øystein Storrvik mener informasjon som fremkommer under Jensen/Cappelen-saken kan bli utslagsgivende i forhold til en ny begjæring om gjenopptakelse av flydropp-saken.