– Jeg kjente jeg ble dårlig da jeg så det

En av Altapostens lesere forteller at han reagerer etter et besøk ved legevakta i Alta nylig. Han ble obs på at en såpedispenser i gangen ved legevakta var svart av skitt på undersiden.

– Det var skikkelig ekkelt, jeg tenkte først at det garantert er masse bakterier og virus der under. Og så enda på legevakta! Det er jo masse syke folk som går her, og som sikkert bruker denne dispenseren. Man kan jo risikere at sykdommer spres mellom pasienter. Nei fysj, sier mannen, som ikke ønsker å identifiseres.

Han forteller at han var på legevakta med barnet sitt da han ble oppmerksom på den skitne dispenseren.

– Jeg kjente at jeg ble dårlig da jeg så dette. Skikkelig ekkelt, håper de tar skikkelig fatt i dette, sier mannen, som tok bilde av dispenseren og sendte over med håp om at omtale kan føre til bedre rutiner.

– Ikke akseptabelt

Driftsansvarlig for renhold på helsesenteret, Lill-Karin Halvorsen, reagerte umiddelbart da hun fikk sett bildet Altaposten sendte over.

– Dette er ikke akseptabelt i det hele og store. Vi har rutiner for hva som skal vaskes og når, også for såpe- og spritdispensere. Men her har det rett og slett skjedd en glipp, sier hun.

– Tar dere fatt i dette?

– Det er allerede tatt fatt i. Jeg har tatt en runde over hele helsesenteret for å sjekke, og det var bare denne ene av de jeg har sjekket som var skitten. Vi har rutiner for å vaske disse, og det er tydelig at rutinene fungerer – men at det har skjedd en feil akkurat her, sier hun.

Sprit-dispenserne det her er snakk om spruter ut bakteriedrepende saker, sjansen for at det var spesielt mye bakterier oppunder den skitne dispenseren er derfor trolig liten. Men Halvorsen legger likevel ikke skjul på at hun ikke synes noe om saken, og understreker at det tas på alvor:

– Det skal ikke være slik, det er som jeg sier ikke akseptabelt. Vi vil ha et ekstra fokus på dette nå, sier hun.

Den aktuelle dispenseren er for ordens skyld rengjort skikkelig nå.