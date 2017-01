– Jeg ble ganske satt ut

Best i landet på softis, nylig kåret til årets kommisjonær av Norsk tipping, og nå banker Narvesen Bossekop inn nok en pris. For under riksmøte i Reitan Convenience / Reitangruppen i Oslo ble Marianne Wik Kolstad kåret til årets selger i Narvesen-kjeden.

– Gøy å bli satt pris på

Wik Kolstad har siden 19. desember i fjor vist at hun var nominert til prisen, men at hun skulle stikke av med den gjeve hederen var aldri i hennes tanker.

– Vi to stykker fra Bossekop og en fra Narvesen Amfi som hadde tatt turen til The Qube nå på onsdag. Det var en storslått samling med folk fra hele kjeden, forteller hun.

– Totalt var vi tre som var nominerte til prisen Årets selger 2016. Da de ropte opp navnet mitt, og det kom på skjermen, ble jeg ganske sjokkert og rett og slett satt ut.

Roser arbeidsplassen

Wik Kolstad har jobbet ved Narvesen Bossekop i tre år. En «knallflott» arbeidsplass ifølge henne selv. Men noen stor utskeielse blir det ikke.

– Det blir nok å fortsette med den samme tralten. Jeg har en veldig flott arbeidsplass i Bossekop med gode kolleger og hyggelige kunder, avslutter hun.