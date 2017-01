«Dette er fiskegrateng som min mor fikk fra Alta vertshus til middag i dag. Den koster bare kr 100. Er det rart de eldre er avmagret. En stor skam.»

Det er teksten Ann Mari Suhr la ved bildet av middagen hennes 82 år gamle mor Nikoline Suhr fikk levert på døra fra det kommunale Vertshuset Eldresenter torsdag. For ordens skyld kan vi opplyse at den forkullede matbiten er fiskegrateng.

– Jeg fikk sjokk da jeg kom til min mor på ettermiddagen og fikk se hva som lå i esken. Sjøl var hun sint og sa at «jeg sier opp den her avtalen, jeg klarer vel å lage mat sjøl», forteller datteren.

Hun understreker at dette er et engangstilfelle.

– Dette har aldri skjedd før og det må ha vært en glipp. Vanligvis er maten god og det er rikelig av den, sier Ann Mari.

Kunne ringt

Hun er helt klar på at alle kan feile og svi maten. Men å sende den ut til en gammel dame som sittter sulten og gleder seg til middag, det mener hun er langt over streken.

– Hvis de var uheldige og svidde maten kunne de funnet noe annet og hvis de ikke hadde noe annet å tilby kunne de bare ringt og sagt det som det var. Mamma har jo mat hjemme. Hun kunne laget seg noe selv, sier Suhr.

Hun sier at hun i utgangspunktet ikke hadde tenkt å legge ut bildet av maten, men så ble hun så provosert at hun likevel gjorde det.

Legger seg flat

Kjøkkensjef ved Vertshuset eldresenter Lisbeth Johansen legger seg langflat når Altaposten slår på tråden.

– Dette er bare å beklage. Her må det ha skjedd en glipp og slik som dette sakl selvsagt ikke maten se ut. Det er mange eldre som har dårlig matlyst og da er det ekstra viktig at maten både smaker godt og ser innbydende ut, erkjenner Johansen.

Hun poengterer at Nikoline Suhr ikke skal måtte betale for maten, men viktigst forsikrer kjøkkensjefen at dette ikke skal skje igjen.

– Vi er ikke så mange som jobber her og jeg vil sørge for at dersom det skjer uhell med maten, så skal jeg få vite om det slik at vi kan finne løsninger. Brent mat skal ikke kjøres ut. Vi har annen mat vi kan lage dersom vi er uheldige og svir maten, sier hun.