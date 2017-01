– Ble overrasket da jeg forsto hvor stort mobbeproblemet er

I formannskapets møte onsdag la Claus Jørstad (Frp) fram et forslag om å berede grunnen for etablering av et mobbeombud for elever i Alta-skolen. Det trengs, mener han.

– Jeg mener det er et behov for en uavhengig instans, et mobbeombud, som kan drive med råd og veiledning overfor både foreldre og skoler, samt fungere som megler i saker der mobber og mobbeoffer møtes. Vi har hatt flere mobbesaker av mer og mindre alvorlig karakter som gjør at jeg mener vi bør se nærmere på problematikken, sier Jørstad.

Mange episoder

Undersøkelser som er gjort viser at mobbing er et relativt omfattende problem i kommunens skoler, slik Jørstad tolker undersøkelsene:

– I femte trinn rapporteres det at cirka seks prosent av elevene opplever mobbing to til tre ganger i måneden. Tallet for tiende trinn er ikke vesentlig forskjellig, tett opp mot seks prosent. I grunnskolen har vi cirka 2.500 elever. Regner du dette om så snakker vi altså om mellom 300 og 350 episoder som oppfattes som mobbing i Alta-skolen hver eneste måned. Blir fem prosent mobbet tilsvarer det at omkring en elev i hver eneste klasse opplever å bli mobbet. Det sier meg at problemet er stort. Selv om noen episoder utvilsomt er av mindre alvorlig karakter, så vil det med så mange episoder kunne oppstå situasjoner der mobbingen blir krenkende for den som utsettes for det.

– Ble du overrasket over tallene?

– Ja, da jeg fikk brutt tallene ned og så hvor stort problemet er, da ble jeg overrasket. Man hører jo vanligvis om de store, stygge sakene, men også mobbing som foregår over lang tid går utover både kvaliteten i læringen, det rammer konsentrasjon og både evne og vilje til å gå på skolen.

Skaper hakkekyllinger

Jørstad påpeker også at den nye teknologiske virkeligheten har gjort at mobbingen enda lettere enn før «smitter over» fra en skole til en annen, om mobbeofferet bytter skole:

– Foreldre rapporterer at elever som bytter skole som følge av mobbing opplever at mobbingen bare fortsetter. Mobbingen sprer seg, eksempelvis via sosiale medier. Elever ved den nye skolen får kanskje høre om denne eleven fra elever ved den gamle skolen, og bruker dette til å mobbe.

– Mobbingen har også en selvforsterkende effekt. Den som mobbes kan utvikle en atferd som legges merke til av andre elever, og så ender du opp med å få en hakkekylling. Det er klart, små enkeltepisoder av mobbing vil man aldri bli kvitt. Men når dette får fortsette og man opplever at ikke noe gjøres - at eleven som mobbes for eksempel ikke føler seg tatt på alvor - da må vi ha verktøyene klare, sier Jørstad.

Føler de ikke blir tatt på alvor

Et uavhengig mobbeombud kan være svaret også på denne problemstillingen, mener han.

– Vi vet at det har vært saker der skolen blir varslet om mobbing, og der foreldre føler at de ikke blir tatt på alvor. I slike situasjoner vil en uhildet part være viktig å ha, en som kan gå inn i sakene, bistå med både generelle råd og rådgivning samt komme med konkrete innspill.

Skuffet

Jørstad sier han opplever at formannskapet under møtet onsdag var positive til forslaget. Det ble likevel stemt ned.

– Mobbeombud som tema har vel vært oppe tidligere, uten å bli løftet videre?

– Ja, det har vært oppe før, men har ikke blitt løftet videre. Det skuffer meg. Og det skuffer meg at forslaget om å starte jobben mot å etablere et mobbeombud ble stemt ned i formannskapet. Ikke minst irriterte det meg at SV argumenterte så hardt imot dette. For jeg mener dette er en viktig funksjon som kommunens elever og foreldre fortjener, jeg vil derfor ta saken videre til kommunestyret. Hadde vi fått dette på plass ville sendt ut et klart signal om at Alta kommune tar mobbing på alvor.