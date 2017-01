Trailer kjørte ut

Like før klokken 18 torsdag kveld kunne Finnmark politidistrikt melde at en trailer har kjørt ut i Kautokeino.

– Den havnet i grøfta en drøy mil nord for Kautokeino, i retning Alta, opplyser politiet, som ikke så det nødvendig å rykke ut til stedet.

– Helsepersonell er varslet og de vil følge opp saken, melder politiet.

Altaposten kom til stedet like etter at ambulansen hadde hentet sjåføren.

Den tomme Gilde-traileren har kjørt ut av veien og fulgt grøfta i 100 meter, før den la seg til ro i skogen. Traileren var skodd med gode vinterdekk.

Sjåføren hadde fått seg en smell og klagde over smerter og ble kjørt til helsesenteret i Kautokeino for sjekk og observasjon, forteller bergingsjåfør Heiki Saari til Altaposten. Han mener det blir en grei berging og tror også at veien kun i kort tid blir stengt når kjempen skal på veien.

I området er der nullføre, snødrev og veldig løse vegskuldre på grunn av mildværet.

Det var heller ikke den eneste traileren som slett på finnmarksveiene i kveld. En trailer sakset ca en km utenfor Lakselv mot Olderfjord og sperret det ene kjørefeltet, opplyser politiet i kveld.