Rydder opp etter uværet

Uværet som har passert over deler av Finnmark det siste halvannet døgn er nå over oss. Men det betyr ikke at alt av veier umiddelbart kan åpne.

Hos Statens vegvesen fremgår det at seks veier er stengt og to kolonnekjørt torsdag formiddag klokka 09.30. Disse er:

E69 Skarsvåg-Nordkapp, stengt på grunn av oppryddingsarbeid

Fv98 Ifjordfjellet, stengt på grunn av oppryddingsarbeid

Fv132 Porsa-Kvenklubba, stengt på grunn av snøras

Fv183 Kjæs-Veidnesklubben, stengt på grunn av uvær

Fv891 Båtsfjordfjellet, stengt på grunn av oppryddingsarbeid

Fv891 Båtsfjord bom-Båtsfjord, stengt på grunn av oppryddingsarbeid

De kolonnekjørte veiene er: