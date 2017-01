Oppgitt over tidsbruk

Frps Rut Olsen er oppgitt over manglende tempo for å få ferdig fergeleiene i Altafjorden.

Må skje noe

– Både tirsdag og onsdag var ferga innstilt to turer på grunn av det midlertidige fergeleiet på Nyvoll. Vi kan ikke ha det slik lenger, sier politikeren, som selv er bosatt i Komagfjord. Hun kan underskrive på at innbyggerne er lei av brutte løfter.

Riktignok var det dårlig vær, men folk mister legetimer, kommer seg ikke på jobb eller til og fra for andre oppdrag i Østre Altafjord.

– Nå synes jeg det er på tide at Finnmark fylkeskommune rydder opp i dette rotet. Det blir heller ikke meldt fra og opplyst til folk på en skikkelig måte at folk både har mistet veien sin og er isolert, sier Olsen.

Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel, Geir Ove Bakken, innrømmer at byggingen av fergeleiene ikke har gått etter planen. Opprinnelig hadde folk fått inntrykk av at fergeleiet skulle være ferdig i januar.

Bedre informasjon

– Når det er sagt, så har det vært mye vær og vind de siste dagene, noe man ikke kan gjøre noe med. Men meldetjenestene til folk kunne ha vært bedre. Det er vanskelig for meg å sette meg inn i alle lokale forhold, men fra fylkeskommunens side er det alltid hensynet til sikkerheten for befolkninga som skal gå foran. Det er det viktigste til enhver tid. Mange lokalsamfunn har vært mer eller mindre lammet i Finnmark i dagevis og jeg føler med dem som er rammet av naturkreftene når uværet herjer, slik det har gjort. Og i slike situasjoner er det viktig at vi har operatører som tar sikkerheten på alvor, sier Bakken.

- Betyr det for eksempel at Boreal er for lite tilgjengelig ved ulike situasjoner, folk klager over at de ikke får tak i ansvarlige?

– Jeg har gitt Boreal beskjed for en uke siden at de har mye å gå på når de gjelder informasjon, for den har vært mangelfull, sier hovedutvalgslederen.