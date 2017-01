Jula som nesten varte helt til påske

Siden starten av desember har julegata hengt i Alta sentrum. Men i dag, 26. januar, en drøy måned etter julaften, skal lysene bort.

– Jeg synes egentlig at det har vært fint med julepynt så lenge. Det har gjort mørketiden litt lysere, sier en Altaposten treffer i gågata.

Forsinket

– Planen var at det skulle ned i forrige ute, men på grunn av dårlig vær har det blitt utsatt til nå, forklarer direktør i Alta Næringslivforening, Kjetil Kristensen til Altaposten.

– Det her er så skjørt at hvis det tas ned i uværet, så ødelegges det. Men nå er vi altså i full gang med å pakke ned lysene, sier Roar Johansen i styringsgruppa for Langhelg i Alta og legger til at lysene har vært slått av den siste tiden.